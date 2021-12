KOROONA POLE AINUS HAIGUS! Haigla hoiatab, et praegu levib suure hooga ka see viirus, mis võib olla väga ohtlik 

Haigla kirjutab oma Facebooki-lehel, et nende koroonaosakonnas on üks koroonast paranenud patsient ja seitse RS-viirusega nakatunud patsienti. Kõik neist on vanurid, kusjuures enamik on vaktsineeritud nii koroona kui gripi vastu. „Esimene patsient hospitaliseeriti 21.12, kolm patsienti 25.12 kolm täna, 27. detsembril. RS-viirusest on enim ohustatud imikud, enneaegsed lapsed, vanurid ja immuunpuudulikkusega inimesed,“ annab haigla teada ja jagab ka põhjalikke soovitusi, kuidas end kaitsta nakatumise eest.