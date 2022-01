Tunne diabeediriske! Need on kõige sagedasemad haiguse põhjustajad 

Teist tüüpi diabeet tabab sagedamini keskealisi või eakamaid. Benu apteegi proviisori Alexandra Sauskina sõnul asetuvad haiguse põhjustajana esikohale elustiil ja harjumused, kuid riskiteguriteks on ka pärilikkus ja kõrge vanus.

„Ülekaalulisus ja kehamassiindeks üle 30, istuv eluviis, vähene kehaline aktiivsus või selle puudumine, ebatervislikud toitumisharjumused, näiteks sagedane suhkruga magustatud jookide tarvitamine ning stress tõstavad diabeeti haigestumise riski,“ tõdeb Sauskina. Kõige enam on diabeedist ohustatud need, kelle talje ümbermõõdu ja pikkuse suhe on suurem kui 0,5.