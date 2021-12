LUGEJAKIRI | Eakas naine on löödud: „Istun kodus, aga ikka sain koroona. Kas tõesti trepikojast?“ 

„Olen kaks korda vaktsineeritud, aga kolmandat doosi ei jõudnudki saada, sest enne sai mind ja mu meest koroona kätte. Aga kust me võisime selle külge saada? Istume ju kodus, kuskil ei käi. Aastaid on juba omajagu, ega väga kuskile enam ei kipu ka. Kuhu meil nii väga minnagi on? Me pole koroona-ajal ka külalisi kutsunud. Tütar elab välismaal ja tema pole mitu kuud meie juures käinud.