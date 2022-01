Tööriistade kasutamine arendab keeleoskust 

Meie võime mõista keerukate lausete süntaksit on keeleoskuse omandamise juures raskemaid elemente. 2019. aasta uurimus näitas seost tööriistade osava käsitsemise ja heade süntaktiliste võimete vahel. Värske rahvusvaheline uurimus, milles osalesid näiteks Prantsuse ja Rootsi teadlased, näitas, et mõlemad oskused toetuvad samadele neuroloogilistele ressurssidele, mis asuvad samas ajupiirkonnas. Veel leidsid teadlased, et tööriistade kasutamine parandab meie võimet keerulise ülesehitusega lausetest aru saada, aga ka vastupidi – süntaksi harjutamine parandab ühtlasi käeosavust.