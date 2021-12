2021. aasta tõi uut tüüpi koroonahaiged | Arst imestab: „On patsiente, kes säilitavad ka haigena meelekindluse ja pole mingil juhul nõus ennast vaktsineerima."

„Aasta algas lootusrikkalt,“ tõdes Eda Tamm, kes on TÜ Kliinikumi lastekliiniku ägedate infektsioonide osakonna juhataja. „Esimene pandeemia-aasta tegi meile paljugi selgeks. Saime aru, millise viirusega on tegemist. Saime ka aru, et laste roll selles pandeemias on siiski suhteliselt väike. Aasta algul said meile kättesaadavaks vaktsiinid.“