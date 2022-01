LIIGESEVALU ON VÄGA HÄIRIV! Viis kõige sagedasemat põhjust, mis võib selle taga peituda 

Valu on üks ebameeldivamaid vaevusi, millel võib olla palju põhjuseid - nii ohutumaid kui ka tõsisemaid. Väga sage on liigesevalu, mida võib esineda eeskätt põlves, seejärel õla- ja puusaliigeses. Ent valutada võivad kogu keha liigesed varvastest lõualiigesteni. Uuringute järgi on viimase 30 päeva jooksul esinenud valu mõne liigese piirkonnas kolmandikul täisealistest.