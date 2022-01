AVE KUMPASE SALATARKUSED! Armastatud lauluõpetaja on kivide ja kristallide abil saanud jagu mitmest tervisemurest

Ave Kumpas on kristallidelt saanud abi nii väiksemate tervisemurede korral kui ka jagu saanud kilpnäärmehaigusest. Foto: Martin Ahven

Armastatud lauluõpetaja Ave Kumpas (85) avastas kristallide tervendava maailma enda jaoks üle kolmekümne aasta tagasi. Ta teab omast käest, et koos sõna energiaga on kristallidel suur vägi. Nende tervendavat väge on ta ka ise oma elus tundnud.