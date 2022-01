Andmeid nakatunute vaktsineerituse kohta avaldatakse kord nädalas 

Terviseamet selgitas, et vaktsineerimise algusest on möödas üle aasta ning tänaseks on lisandunud mitmed lisafaktorid, mida immuniseerimise tõhususe juures arvesse võtta.

„Nakatumiste juures on oluline mõista vaktsineeritud ja vaktsineerimata ühiskonnagrupi erisusi – tegemist ei ole võrdsete gruppidega, et neid saaks lisaselgitusi andmata võrrelda,“ selgitab amet pressiteates, et vaktsiini efektiivsuse hindamisel tuleks eelkõige arvesse võtta nakatumiste osakaalu vastavas grupis, mitte kõikide nakatumiste kohta. „Selle osakaalu lisame lähipäevil oma pressiteatesse.“

Raskeloomulise covidiga haiglas olijatest on vaktsineerimata inimeste osakaal 80,9%.