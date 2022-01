Haiglaravi vajavatel koroonapatsientidel ei ole tuvastatud omikrontüve 

Terviseameti statistika järgi on koroonaviirusega nakatunute arv alates detsembri keskpaigast tõusmas, kuid haiglaravi vajavate patsientide arv on püsinud stabiilne, vahendas „Aktuaalne kaamera“. Kui novembri keskpaigas vajas haiglaravi üle 600 patsiendi, siis jaanuari alguses on neid 230 ringis.