VIDEO | Koroonaolukorrast andsid aru Kiik, Härma ja Sannik: kiirtestimine koolides jätkub õppeaasta lõpuni

Kiik kutsus tööandjad üles mõtlema, kas nende töötajad on piisavalt kaitstud. Alates 30 töötajast pakutakse ka tõhustusdoosi tegemist kohapeal.

Vaktsineerimata inimestele ütles Kiik, et ei tasu osaleda loteriis, et omikron on ehk leebem. Vaktsineerimata inimeste risk sattuda haiglasse on umbes 10 korda kõrgem kui vaktsineeritud inimestel. 30% vaktsineerimata inimesi annavad 80% haiglakoormusest.

Kiige sõnul ei ole pandeemia lõppenud.

Rain Sannik rääkis, et nagu õppeaasta alguses on ka edaspidi oluline koolide lahti hoidmine ja kontaktõppe jätkumine. 1. novembrist alanud kiirtestimine koolides peab jätkuma ka õppeaasta teises pooles, nagu on põhimõtteliselt otsustanud ka Vabariigi valitsus. Esmaspäevast koolid taas töötavad. Koolidele on saadetud suunised korraldada järgneval kahel nädalal kiirtestimine kaks korda nädalas kõikide koolipere liikmete jaoks. Seni soovitati testida eelkõige neid, kes olid vaktsineerimata ja polnud haigust läbi põdenud. Kiirtestimine on oma tõhusust tänaseks tõestanud.

Haridus- ja teadusministeerium on igal nädalal küsinud koolidelt ka tagasisidet kiirtestimise kohta. 67% koolidest on juba varasemalt kaks korda nädalas kiirtestinud. Jätkuvalt on koolide endi otsustada, kas testimine korraldada koolis või anda testid koju kaasa. Distantsõppele suunamise korralduses ei näe ministeerium põhjust muutusteks: see on eelkõige koolipidaja ja terviseameti hinnata, kas distantsõppele suunamine on vajalik. Oluline on, et distantsõpet rakendataks pigem vanemate astmete kooliõpilaste puhul, kes saavad iseseisvalt paremini hakkama.

Maskide kandmine siseruumides vähendab nakatumisohtu ja on eriti vajalik neile, kes pole veel täielikult vaktsineeritud. Õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel soovitatakse tungivalt kanda maski, ja teha seda ka õpilastel, kui kokku puutuvad erinevate klasside õpilased, näiteks üritustel ja koolibussis.

Delfist küsiti, et kui jaanuari lõpus tuleb uus koroonanumbrite rekord, kas siis seda ei peaks tõlgendama sama halva uudisena nagu varasemaid rekordeid. Kas ka haiglakoormuse kriitiline piir on ka samas kohas, 600 juures? Härma vastas, et rekord tuleb ja see ei ole ilmselt enam väga kaugel. Eeldatakse, et haiglaravis ei hakka suuremat numbrite kasvu tulema. Haiglakoormuse kriitiline piir on endiselt 600 juures, kuid ette võib tulla ootamatusi nagu grippi haigestumise kasv.