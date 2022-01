Mõnda inimest jääb koroona pikalt piinama! Teadlaste arvates peitub põhjus selles seigas 

Uuringu viisid läbi USA rahvusliku terviseinstituudi teadurid, kirjutab WebMd. Uuringu autorid kirjutasid, et koroonaviirus võib levida peaaegu igasse keha organsüsteemi ning see võib viia püsivate sümptomite tekkeni, mida on täheldatud long Covidi ehk pika Covidiga patsientidel. Uuringut peetakse üheks kõige põhjalikumaks ülevaateks selle kohta, kuidas viirus inimese rakkudes paljuneb ja inimkehas püsib.