Koroonakaitse kalkulaator aitab arvutada koroonatõendite kehtivust ja tõhustusdoosi aega 

„Kiiresti muutuvas infovoos navigeerimine ja sealt enda kohta käiva info välja otsimine on inimeste jaoks üha koormavam. Seetõttu on oluline, et suudaksime anda inimesele just tema olukorrast lähtuvad ning tänaste kokkulepete alusel koostatud suunised nii vaktsineerimise seisu kui ka tõendite kehtivuse kohta,“ selgitab sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna nõunik Evelin Vanker uue tööriista vajalikkust.