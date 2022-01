MIDA TEHA? Elan pärast koroonat nagu udus – ma ei suuda enam keskenduda ja asjad ei püsi meeles  

Vastab Confido kliiniline neuropsühholoog Helen Pikkat: „Pidev väsimustunne, tähelepanuvõime kaotus, keskendumisraskused ja mälu puudulikkus on koroona läbi põdenute kõige levinum kaebus. Ingliskeelses terminoloogias võtab selle kokku väljend brain fog: tunne, et aju on nagu udus – mõte ei liigu, asjad ja sõnad lähevad meelest. Selliste vaevustega on väga raske teha mõttetööd või langetada nii töises kui ka isiklikus elus vajalikke otsuseid. Sarnast võime kogeda, kui oleme väga väsinud ja magamata, näiteks ka ajavahe tõttu pärast pikka lennureisi. Ent koroonakahjustusega patsiendile on see püsiv seisund, mis ei lähegi üle.