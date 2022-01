Tegevusteraapia soodustab laste iseseisvust 

Loengu lektor, TegevusTe arendus- ja teraapiakeskuse tegevusterapeut Miina Tursk sõnab, et loengus vaatluse alla tulev teraapiavorm soodustab laste iseseisvuse ja tegevusvõime edendamist selliselt, et laps oleks võimeline osalema igapäevaelus talle olulistes ja vajalikes tegevustes, nagu näiteks riietumine, keskendumine või eneseväljendus. Loeng sobib lapse arendamisega kimpu jäänud lapsevanematele või lastega töötavatele spetsialistidele. Lisaks praktilistele nõuannetele saab teadmisi, millal on mõistlik tegevusterapeudi poole pöörduda. Osaleda saab ka interneti teel.