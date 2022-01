Kuidas teatada partnerile suguhaigusest? Meestearst: „See on kahtlemata keeruline vestlus, aga haigust eitada pole mõistlik.“ 

Tartu Ülikooli Kliinikumi androloogiakeskuse arsti Kristjan Pommi sõnul tuleb suguhaigusi kindlasti ravida, sest kui jätta need välja ravimata, võivad need tekitada hädasid ka tulevikus, näiteks meeste viljatus ja eesnäärmepõletikud on tihtipeale seotud suguhaigustega.