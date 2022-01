LUGEJAKIRI | Naine kahtlustab, et test andis nakkuse: „Ma pole eluski nii haige olnud. Aga koroona see küll ei olnud!“

Õhtulehele kirjutas lugeja, kelle arvates on mure koroona pärast selgelt üle pingutatud. Ta ei usu ka iga päev avaldatavaid koroonaandmeid. „Mulle öeldi ka, et mul on koroona. Aga ma ei usu, et see oli koroona.“