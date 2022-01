VIDEO | Krista Fischer: piirangute leevendamine ei ole hea mõte

Professor Krista Fischer tõdes, et nakatumine on kasvanud ja seda eriti noorte hulgas. „Eriti suure nakatumisega on vanusegrupp 15–45. See võib olla ka seletus, miks me praegu veel väga kõrgeid haiglanumbreid ei näe.“

Fischeri sõnul on selgelt näha, et tõhustusdoosiga vaktsineeritute seas on nakatumine kindlalt madalam.

Vastuseks Delfi küsimusele, kas võiks hakata taas negatiivse testiga inimeste lugamist meelelahutusüritustele, ütles Fischer, et see on arutelukoht teadusnõukojale ja valitsusele. „Selge see, et praeguse nakatumise kasvu tingimustes ei ole hea mõte piiranguid leevendada,“ lisas ta.