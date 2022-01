HIRMUS VALU JA PIKAD PÄEVAD? Kas koroonavaktsiinid häirivad tõesti naise tsüklit 

Kui koroonavaktsiinid võeti kasutusele, hakkasid naised peagi kõrvaltoimetena kurtma tsüklihäirete üle – küll ilmusid päevad valel ajal, need olid vererohked või venisid pikemaks. Enamasti öeldi selle kohta, et tsüklihäired on ilma vaktsiinitagi täitsa tavaline asi. Nüüd leiti ühes uuringus, et mingi seos võib vaktsiinidel ja tsüklimuutustel siiski olla.