Sel hooajal on gripi tõttu surnud kolm inimest

Eelmisel aastal jäi gripihooaeg sisuliselt vahele. Kuigi ka sel hooajal on haigestumine koroonaeelse ajaga võrreldes madal, on tõbi sel hooajal nõudnud juba kolme inimese elu. Esialgu levib haigus peamiselt väikelaste seas ning nakatumine on kõrgem Ida-Virumaal.