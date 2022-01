OTSI ABI | Avati Eesti esimene maksahaiguste kabinet 

Maksahaiguseid soodustavad kahjulikud harjumused: eelkõige alkohol, ebatervislik toitumine, väheliikuv eluviis ja ülekaalulisus, samuti maksaviirused. Kõige selle põhjustatud tervisehädadega kimpus olijaile, samuti kõikvõimalike keerulisemat diagnostikat nõudvate maksahaiguste põdejaile kabinet mõeldud ongi. „Maksahaiguste eripära on tihti see, et patsient isegi ei tunne, et tema maks pole terve. Enamikul juhtudel pöördutakse pere- või eriarsti poole teise murega, mille uuringu käigus jõutaksegi maksahäire avastamiseni,“ tõdeb gastroenteroloog Triin Remmel.