ARST SELGITAB: miks veenilaiendid on mõnikord rohkem nähtavad kui muul ajal? 

Peamiselt taandub veenilaiendite erineva nähtavuse selgitus sellele, kui soe meil on. „Kuna meie elutegevuse aluseks on oluline mitte üle kuumeneda, kasutab organism nahaaluseid veene üleliigse soojuse ära andmiseks,“ räägib ta. Ehk teisisõnu: kui meil on palav, lähevad ka normaalsed nahaalused veresooned verd täis ja punni, on rohkem nähtavad. Vastupidiselt olukorraga, kui meil on külm või tuntakse hirmu. „Siis veenilaiendid nähtavad ei ole, täpselt samamoodi, nagu ei pruugi siis ka kõige parema soovi korral ükski nahaalune veen näiteks verevõtuks kättesaadav olla,“ selgitab ta.