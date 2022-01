Laboriarst: milliste terviseriskidega on seotud D-vitamiini puudus? 

Üha enam räägitakse D-vitamiini ja loomuliku ning omandatud immuunsüsteemi toimimisest. Piisav D-vitamiini tase organismis on üks viis ülemiste hingamisteede viirushaigustesse nakatumise ära hoidmiseks. Värskeimad teadusuuringud kinnitavad, et D-vitamiini piisav hulk organismis vähendab COVID-19 patsientidel tekkivaid tüsistusi. D-vitamiini tasemele peaksid erilist tähelepanu pöörama riskirühmad, kusjuures COVID-19 raske kulu ja D-vitamiini puuduse riskigrupid on osati kattuvad: eakad, krooniliste haigustega patsiendid, rasvunud inimesed ja hooldekodude elanikud.

SYNLAB meditsiinilaboris viimase aasta jooksul teostatud D-vitamiini analüüsitulemused näitavad, et kuuekümnel protsendil eestlastest on D-vitamiini tase alla soovitusliku normi. Vitamiini soovituslik tase veres on 75 kuni 125 nmol/l, sportivatel inimestel kuni 150 nmol/l, sest suuremal füüsilisel koormusel selle vajadus kasvab. Eestlaste D-vitamiini keskmine tase on laboris teostatud analüüside põhjal 48 nmol/l, mis on 36 protsenti soovitatust madalam. Analüüsid on näidanud, et vaatamata päikeserohkele suvele ja reisimisele on talve saabudes paljudel testitutel D-vitamiini tase olenemata vanusest ikkagi alla optimaalse tulemuse. Ligi kümme protsenti testitutest on ilmselt tarbinud vitamiini toidulisandina liiga palju, mistõttu nende vereanalüüsi tulemus oli üle optimaalse.

Mis on D-vitamiini puuduse peamised põhjused?

Lootus, et saime suvel piisavas koguses D-vitamiini talletada, on kindlasti olemas, aga igapäevased testid näitavad, et pigem vajavad Eesti inimeste vitamiinivarud jätkuvalt täiendamist.

Inimese vananedes ei moodusta nahk enam nii tõhusalt D-vitamiini ning defitsiit on kerge tekkima. Marrasknahas olev pigment melaniin kaitseb organismi liigse päikesekiirguse eest ja kaitsereaktsioonina vähendab naha võimet D-vitamiini moodustada ning see on põhjus, miks mitte ainult vanemaealistel, vaid ka tumedama nahaga inimestel on D-vitamiini moodustumine nahas nõrgem.

D-vitamiini defitsiidi põhjused pärast kuuma suve võivad olla seotud ka tubase elustiiliga. Lisaks võib D-vitamiini sünteesi nahas mõjutada pilvine ilm, õhusaastumine või päiksekaitsefaktoriga kreemide (suurem kui SPF8) kasutamine.

D-vitamiin on rasvlahustuv vitamiin, mis imendub kogu peensoole ulatuses, samas reserv ladestub omakorda maksa- ja rasvkoes. Ülekaalulisel inimesel on seetõttu D-vitamiini reserv suur, aga organism ei saa kergesti seda rasvkoest kätte. Kui inimene võtab kaalust alla, siis tasub D-vitamiini annused üle vaadata.