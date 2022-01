Reovees on märgata koroonaviirusesisalduse langust 

Terviseameti keskkonnatervise osakonna nõunik Merli Jõemaa tõdes, et viiruse sisaldus reovees on üle Eesti ühtlaselt vähenenud. „Suuremat langust näeme Lõuna-Eesti piirkonnas, kus Valga oli samuti eelmisel nädalal roheline ning seekord lisandus ka Võru. Suur langus punaselt kollasele toimus ka Põlvas,“ selgitas ta.

Jõemaa rõhutas, et kuigi on näha viirusesisalduse hulga ühtlast langust üle Eesti, ei tähenda see seda, et viirust üldse ei oleks. „Pigem on pilt väga sarnane eelmise aasta viimaste nädalatega,“ lisas ta.