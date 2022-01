ÜLE PINGUTADA EI MAKSA! Aga nendel juhtudel on küll vaja immuunsüsteemi tugevdada 

Foto: Vida Press

Me kõik teame, et immuunsüsteemil on haigustega võitlemisel tähtis roll. Vähem teatakse aga seda, kus immuunsüsteem asub ja kuidas toimib. Südameapteegi farmatseut Tuuli Reiman selgitab, millal on vaja immuunsüsteemi tugevdada.