Kas sul võib olla D-vitamiini puudus? Sellele võivad viidata mõned sagedased tervisehädad  

Kui immuunsüsteem on tugev, ei hakka haigused nii kergesti külge. Foto: Vida Press

Organism ammutab D-vitamiini päikesevalgusest, kuid Eesti inimestel on paraku raskem seda loomulikul teel saada, sest päikeselist aega on meil vähe. Küll aga vajab keha piisavas koguses D-vitamiini aasta ringi. Miks on see meile nii tähtis?