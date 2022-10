PIINLIK TEEMA? Ära lase hemorroididel süveneda, sest siis ootavad sind ees sellised ebamugavused

Hemorroidid ehk pärakuveenikomud asuvad pärasoole lõpposas, need on pärakupiirkonna veenilaiendid või tursed. See on üks levinumaid tervisemuresid, mida esineb meestel rohkem kui naistel. Päraku veenikomud on ebameeldivad ning probleemi süvenemisel võib lisanduda põletik, need võivad tekitada veritsust ning valutunnet.