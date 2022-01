OMIKRON LEVIB SUURE HOOGA: kooliperede kiirtestimiste käigus selgus üle 5600 positiivse testitulemuse

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul peegeldavad selle nädala kiirtestimiste tulemused koolides üldist koroonaviiruse omikroni tüve leviku olukorda riigis ning on koole ja klasse, kus on seetõttu lühiajaliselt distantsõppele mindud. „Testimiste tulemustest selgus, et üle 700 koolitöötaja on viirusekandjad ning mitmed koolid on distantsõppele läinud ka seetõttu, et õpetajad on pidanud koju jääma,“ ütles ta.

Küsitlusele vastanud koolides testiti sel nädalal ligi 130 000 õpilast ja 22 500 töötajat, sh 117 520 õpilast ja 20 187 töötajat üldhariduskoolides ning 11 791 õpilast ja 2303 töötajat kutsekoolides.



Üldhariduskoolides sai positiivse kiirtesti tulemuse 4% testitud õpilastest ja 3,6% töötajatest (eelmisel nädalal vastavalt 2,4% ja 1,8%), kutsekoolides 1,8% õpilastest ja 2,4% töötajatest (eelmisel nädalal vastavalt 0,9% ja 1,2%).



Koole, kus polnud ühtegi positiivse kiirtesti tulemusega õpilast, oli kokku 119 (eelmisel nädalal 170), neist 114 üldhariduskoolid ja 5 kutsekoolid. Mõned neist koolidest märkisid positiivsete kiirtestide arvuks 0, kuna õpilased testivad kodus ja kool testitulemuste infot ei kogu. Enam kui 30 positiivset kiirtesti tulemust leiti nädala jooksul 42 üldhariduskoolis ja kahes kutsekoolis, sh kolmes koolis oli üle 100 positiivse kiirtesti.



Koole, kes on õpilaste testimise korraldanud ainult koolis, on jäänud mõnevõrra vähemaks – üldhariduskoolidest umbes pooled testivad õpilasi ainult koolis, viiendik kodus ja ligi 30% nii koolis kui ka kodus. Kutsekoolidest 60% testib õpilasi koolis ja ülejäänud nii koolis kui ka kodus. Paljudel juhtudel on kõigi õpilaste regulaarne testimine ja lähikontaktsete 5. päeva testimine korraldatud erinevalt – osa koole on muidu jaganud kiirtestid koju, kuid 5. päeva lähikontaktsete testimist korraldavad koolis, mitmes koolis aga vastupidi.



Umbes kolm neljandikku koolidest korraldas kiirtestimise kaks korda nädalas, viiendik üldhariduskoolidest ja veerand kutsekoolidest testis õpilasi ühe korra. Üldhariduskoolide seas oli ka neid, kes testisid rohkem kordi või ei testinud üldse, sest oldi distantsõppel. Samuti mõjutas testimiskordade arvu asjaolu, et paljudes koolides hakkavad kiirtestid otsa saama – testiti vähem, et teste jätkuks kindlasti ka järgmiseks nädalaks.



Info põhineb 473 üldhariduskooli ja 30 kutsekooli andmetele (92% üldhariduskoolidest ja 94% kutsekoolidest). Andmed positiivsete testitulemuste kohta pole esitatud ühtsetel alustel, sest osa koole edastas ainult koolis toimunud testimisel leitud positiivsete kiirtestide tulemused, teised koolid liitsid koolis saadud positiivsetele testitulemustele ka kodus saadud positiivsed tulemused.



Haridus- ja teadusministeerium on üldhariduskoole antigeeni kiirtestidega varustanud alates 1. novembrist 2021 ja kutsekoole alates 1. detsembrist 2021, et koolid saaksid regulaarselt oma õpilasi ja personali testida. Iga nädal on koolidelt kogutud ka tagasisidet kiirtestimise kohta, et olla kursis kohapealsete oludega. Üldhariduskoolides on alates testimiste algusest tuvastatud kokku 13 905 kiirtesti positiivset tulemust ja kutsekoolides 496.