UUS REKORD? Koroonaviirusega on haiglaravil 324 patsienti, lisandus 4480 nakatunut, suri viis inimest

Neist 221 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 171 ehk 77,4% on vaktsineerimata ja 50 ehk 23,6% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 13 086 testitulemust, millest 4480 osutus positiivseks. Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 172,8 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 277,3 vaktsineerimata inimest päevas.Ööpäeva jooksul manustati 4456 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 433. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 357 698 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 62,1%.