OTSE | Terviseameti pressikonverentsil annavad aru Kiik, Härma, Joala ja Allik: kas testimiskorraldus muutub? 

Mari-Anne Härma ütles, et nakatumine endiselt kasvab ja 90% nakkusjuhtudest on omikron-tüvi. Viirus levib peamiselt alla 50aastaste seas. Kui möödunud nädalal oli haigestumise kõrge kasvu taga aastavahetuspidustused, siis sel nädalal kasvab haigestumine koolides ja lasteasutustes. See on kaasa toonud testimiskoormuse kasvu ja perearstide koormuse kasvu. Terviseameti ettepanek on asendada koolide lihtsustatud isolatsiooniperioodi lõpetav PCR-test antigeeni kiirtestiga, mis aitaks koormusega paremini toime tulla.