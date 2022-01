VIDEO | Härma: koolides piisab lähikontaktsete isolatsiooninõude lõpetamiseks kiirtestist

Terviseameti soovitus on, et nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata inimesed ostaksid koju kiirteste ja kasutaksid neid enne üritusi ja eakate külastamist.

Tanel Kiik ütles, et nakatumise kasv on olnud väga kiire, kuid jääb alla teistele riikidele. Nakatumise tase on kõrgem kui kunagi varem ja seega ka nakkuse saamise risk. Kiik nõustus, et kiirtestide tegemine on väga mõistlik, ka töökollektiivides. Kiik ütles, et ära tuleks teha ka tõhustusdoos, haiglasse sattumise risk on sel juhul 25 korda väiksem kui vaktsineerimata inimestel.

Haiglaravi vajadus on Kiige sõnul mõnevõrra kasvanud. Selge tõus on tulnud möödunud nädalast. Oluline on, et riskirühmad esimest vaktsineerimist ega tõhustusdoosi edasi ei lükkaks. Kiige sõnul ei maksa loota, et haigus põetakse läbi kergemate sümptomitega.

Testimiskorralduse kohta ütles Kiik, et tehtud on esmased otsused võimekuse suurendamiseks ja piiratud testimist seal, kus see pole nii vajalik, näiteks välismaalt saabujate puhul. Inimestel on võimalik ise teha kiirtest ja pöörduda perearstide poole, kui on tõsisem nakatumise kahtlus. Koolide puhul kaob lähikontaktsete PCR-testimine: kui klassis on nakatunu, siis ülejäänud lähikontaktsed teevad kiirtesti ja kui see on viiendal päeval negatiivne, siis võib kooli naasta, ja kui on positiivne, siis tuleb teha PCR-testi.

Mis puudutab sümptomitega inimestest, siis eelistatakse endiselt PCR-testi. Inimesele on tihti oluline, et ta saaks läbipõdemise tõendi. 1. veebruaril jõustub Covid-tõendi pikkusena 9 kuud. Küsimusi on tekitanud see, et lastele praegu tõhustusdoose ei pakuta. Suure tõenäosusega pikendatakse alaealiste tõendit, näiteks aastani. See lepitakse valitsuses kokku jaanuarikuu jooksul.

Tõnis Allik rääkis, et kui keskmine positiivsete protsent testitegijate seas on 30%, siis perearsti saatekirjaga tulnud testijatest osutuvad positiivseteks pooled. Nõudlus testimise järgi on oluliselt kasvanud ja pikenenud testile pääsemise aeg. Hetkel suudetakse pakkuda aegu järgmiseks või ülejärgmiseks päevaks. Kõik saatekirja saanud pääsevad testima.

Esmaspäeval oli 15 000 saatekirja, nädal varem üle 7000. Töötatakse topeltmahu tempos. Testimisvõimekus on pisut üle 8000 testi päevas, see tõstetakse lähipäevil umbes 10 000. Terviseameti tellimusel on avatud uusi testimispunkte, Tallinnas on Vabaduse väljakul täiendav testimispunkt ja kaks tuleb juurde, lisaks täiendav punkt Viimsis ja Keilas. Tartus avatakse samuti veel üks testimispunkt. Ilmselt testimispunktide arv kahekordistub.