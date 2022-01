ABIKS MITME MURE KORRAL: millal ja kui sageli tuleb kasutada suuvett? 

„Antiseptilist kasutatakse näiteks pärast hamba eemaldamist, suulimaskesta haavandite või igemete põletikuliste seisundite korral. Suu kuivuse korral kasutatav suuvesi on väga viskoosse tekstuuriga ja katab suuõõne koed niisutava kihiga. Kuid lisaks on suuveetooteid ka paljude muude igeme- ja suuprobleemide leevendamiseks, näiteks hingeõhu värskendamiseks ja hammaste tundlikkuse vähendamiseks, oma tootesari on ka breketikandjatel.