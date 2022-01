ENNETA HAIGUSI! Nii hoiad immuunsuse tugevana 

„Kui on teada, et organism võib olla tasakaalust väljas, tuleb selle toimimisele natuke kaasa aidata. Tugevat ja toimivat immuunsust aitab tagada tervislik ja tasakaalustatud eluviis. Ära suitseta, tarbi alkoholi minimaalselt, söö täisväärtuslikku ja mitmekesist toitu ning maga korralikult. Hoia stressitase mõõdukas ja püsi tervislikus kaalus. Kehal peab olema ka piisavalt vitamiine ja mineraale, samuti häid soolebaktereid ja vedelikku. Näiteks tüümus ehk harknääre vajab tööks piisavalt valke ja kaloreid. Mineraalidest on olulisel kohal tsink, seleen ja raud. Rolli mängivad ka A-, C-, D- ja E-vitamiinid., samuti oomega-3-rasvhapped.“