LUGEJAKIRI | Ema on nördinud: „See ei ole normaalne! Vanemad on ise koroonas ja saadavad lapse kooli viirust levitama.“ 

„See mis toimub, on juba täielik farss. Mu kaheksa-aastane poeg ootas pärast talvist koolivaheaega õhinaga, et saab minna kooli. Tal on koduõppe ees juba kabuhirm, see mõjus talle laastavalt – et ei saanud kuude kaupa sõpradega kokku, ei saanud ka huviringides käia. Ta tahab väga koolis käia.