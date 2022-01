ÄRA LASE MUREMÕTETEL VÕIMUST VÕTTA! Need on kõige olulisemad vaimse tervise vitamiinid, millega ennast turgutada

Foto: Vida Press

Kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa rõhutab, et igasuguste vaimse tervise probleemide korral on abiks nn vaimse tervise vitamiinid. „Need on mõnus igapäevane liikumine; tasakaalustatud toitumine, piisav lõõgastus, et jõuaksid stressist taastuda ja hea uni. Aitab ka see, kui olla teiste inimestega ühenduses, hoida suhteid ja tugevdada neid.“