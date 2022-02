PEAVALU ON VÄGA HÄIRIV! Valu asukoht viitab, kuidas seda kõige paremini leevendada 

Benu apteegi farmatseudi Lauri Baari sõnul on teadusuuringutes tuvastatud umbes 150 tüüpi peavalu, kuid üldiselt jaotatakse need primaarseteks ja sekundaarseteks peavaludeks. „Primaarseteks nimetatakse seisundit, kus peavalu on esmane sümptom, nii on see näiteks migreeni või pingepeavaluga. Sekundaarseteks nimetatakse peavalusid, mis on seotud mõne teise haigusega, näiteks on põskkoopapõletikust tingitud peavalu, vedelikupuuduse, kõrge vererõhu või ärevushäirete tulemusena tekkinud peavalu,“ toob Baar näiteid.