Omikron levib laialdaselt: kooliperede testimine avastas pea 4000 nakatunut, mida on üle kolme korra rohkem kui möödunud nädalal 

„Näeme, et valdav enamus kiirtesti positiivsetest tulemustest on tulnud ootuspäraselt Harjumaalt, kus on ka kõige rohkem inimesi, ja ka Tartumaalt. Aga nakatumiste tõusu saab täheldada ka Pärnumaal ja Lääne-Virumaal,“ selgitas ta. „Soovitame kindlasti kogu koolipere kiirtestimisi järgmisel nädalal jätkata – kaks korda nädalas kõrge nakatumisega piirkondades ning vähemalt korra nädalas ülejäänud piirkondades.“



Kersna sõnul on mõistetav, kui viiruse leviku takistamiseks on vaja osa klasse või kogu õppeasutus lühiajaliselt distantsõppele saata, kuid need otsused peavad olema kaalutletud, läbi räägitud koolipidaja ja Terviseametiga ning lapsed tuleks saata distantsõppele võimalikult lühikeseks ajaks. „Kui vähegi võimalik, tuleb õpilastele võimaldada kontaktõpet,“ nentis ta.