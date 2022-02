PLAANID KÄHKU ALLA VÕTTA? Ole valmis sellisteks kõrvaltoimeteks, sest kiire rasvade lammutamine vabastab toksilised ühendid!  

Kiire kaalulangus tundub nagu kiirsöök, millel on omad tagajärjed. Osa dieete lubab 40 päevaga 8–15 kg kaalulangust, mis on ilmselgelt ebatervislikult kiire kaalulangus. Lubatud maksimaalne kaalulangus on 1 kilo nädalas, dieet koos kehalise koormusega. See jääb lubatud kaalukaotuse tervislikesse piiridesse.