DIABEETI ON AINA ROHKEM! Avastamata haigus laastab tasahilju tervist 

LIIKUMA! Ülekaal ja vähene kehaline aktiivsus soodustavad 2. tüübi diabeedi teket. Foto: Vida Press

Diabeedi ehk suhkurtõve kohta öeldakse sageli, et see on salakaval haigus. „Teist tüüpi diabeedi algus on hiiliv ja enamasti sümptomiteta,“ kinnitab endokrinoloog professor Vallo Volke. Väga oluline on see varakult avastada.