Koroonaviirusega nakatunute hulk on kuuga kasvanud ligi neli korda 

11.–24. jaanuaril toimunud seireuuringu etapi vältel testiti juhuvalimi* alusel 2352 täisealist inimest. Neist 3,3% ehk keskmiselt iga 31. sai positiivse testitulemuse. Nakatunutest kaks kolmandikku (keskmiselt 2,1% testitutest) olid ikka veel nakkusohtlikud. Seda on ligi neli korda rohkem kui detsembris. Kolmandik neist, kes said seekord positiivse proovivastuse, oli haiguse äsja läbi põdenud ega põhjustanud teistele nakkusohtu. Nende testitulemus loeti jääkpositiivseks.

Seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on praegu enim nakatunuid nooremas vanuserühmas (18–39-aastased), kus on haigestunud hinnanguliselt iga 23. inimene. Vanemate kui 65aastaste seas on nakatunuid poole vähem.

Tõhustusdoos on kindlaim viis nakatumist ennetada

Seekordse etapi käigus ilmnes, et haigustunnusteta nakatunute osakaal on suurem kui kunagi varem pandeemia jooksul. See loob Kalda sõnul soodsad tingimused viiruse jätkuvaks levikuks, sest nakkust kantakse edasi enese teadmata.

„Viiruse leviku pidurdamiseks on kindlaim viis vaktsiini tõhustusdoos. Näeme seekordsetest tulemustest, et nakatutakse korduvalt ja ka pärast lõpetatud vaktsineerimiskuuri. Kui kahe doosiga vaktsineeritud täisealiste seas on nakatunud hinnanguliselt iga kaheksateistkümnes, siis tõhustusdoosi saanute hulgas iga neljakümnes. Tõhustusdoos vähendab nakkusohtu enam kui kaks korda,“ ütles Kalda.

Viiruse hoogsale levikule vaatamata on antikehadega inimeste osakaal suurenenud viimase kuuga vaid protsendi võrra, jõudes täisealises elanikkonnas 83% lähedale. Kalda näeb siin põhjusena tõsiasja, et viimasel ajal on tehtud küll rohkelt kolmandaid vaktsiinisüste, kuid esmakordsete vaktsineerimiste arv on jäänud üsna tagasihoidlikuks. „Tõsiasi, et vanemaealiste vanuserühma hõlmatus antikehadega on siiski 90% juures ning nende hulgas on ka nakatumine kõige väiksem, lubab loota, et ehk õnnestub haiglate ülekoormuse riski leevendada,“ ütles ta.

Riskikäitumine püsib muutumatu