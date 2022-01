NAKATUMISTE TIPP POLE VEEL KÄES! Viroloog: „Miskipärast on hakanud levima müüt, et omikron on väga palju ohutum viirus.“

Kui inimesel on nohu, köha ja palavik, siis kas ta peaks kindlasti tegema ka koroonatesti? „Jah, praegu küll,“ ütles viroloog Margus Varjak „Vikerhommikus“. Tema sõnul on praegu piirkondi, kus pooltel nohu ja köhaga inimestest on tegelikult koroona. Viroloog selgitab, miks on oluline teha koroonavaktsiini kolmas doos ja kellele võib ka omikron olla ohtlik.