VIDEO | Karmen Joller: korralduslike küsimustega ei peaks perearstile helistama

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tõdes, et aktiivne nakatumine on löögi alla seadnud meditsiinipersonali kättesaadavuse. „Omikrontüvi on kaasa toonud olukorra, kus tervisesüsteemi koormatus on kõrge, aga raskuskese on liikunud esmatasandile rohkem.“

Minister selgitas, et covid-tõend ja vaktsineerimise vajadus on erinevad asjad. „Vaktsineerimise vajadus on iga ühe tervise kaitseks, covid-tõend tuli hiljem kui vaktsineeirmine, aga tõendi saamine ei tohi olla peamine põhjus vaktsineerimsieks.“

Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller kinnitas, et perearstide koormus on tohutult tõusnud. „Inimestel on palju küsimusi ja see on täiesti arusaadav. Tulemus on selline, et me ei jõua paljude inimeste kõnesid vastu võtta, koormuse tõus on kohati nelja-viie kordne, kohati kümnekordne. Inimesed vajavad saatekirju, haiguslehti, nõuandeid tervise kohta.“