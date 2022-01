Teadusnõukoja juht: senisel kujul me ei jaksa ja pole mõtet PCR-testimist jätkata 

„Ega me ei jaksa ja täna ei ole mõtet ka, tõepoolest,“ vastas Maimets „Esimeses stuudios“ saatejuhi Andres Kuuse väitele, et Eestil pole jaksu senisel kujul PCR-testimist jätkata, kuna positiivse tulemuse annab juba põhimõtteliselt iga teine, vahendas ERRi uudisteportaal.

„Nii ma ütlengi hetkel, et me peame kogu selle seni kehtinud – teistsuguse viiruse puhul kehtinud ja teistsuguses situatsioonis kehtinud – testimiste süsteemi ja viiruse koormuse hindamise süsteemi üle vaatama. Ja see ei ole nii, et ma kohe siin ütlen, kuidas me peame selle tegema,“ rääkis ta.