Omikron möllab täiega ja juba on liikvel ka uus alatüüp! Eksperdid arutavad, kas pandeemia finaal siiski juba paistab 

Foto: Vida Press

Ehkki ka Põhjamaades levib laialdaselt juba uus omikroni alatüüp, usuvad Soome eksperdid siiski, et pandeemia hakkab kevade jooksul leevenema. „Samas on aus tunnistada, et me ei tea, mis edasi saab,“ ütles Helsingi ülikooli viroloogiaprofessor Olli Vapalahti uudisteportaalile Yle.