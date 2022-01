TEADLANE SELGITAB: miks omikron suudab meid nii hästi nakatada ja mis on selle vastu parim kaitse 

Kõikidel organismidel siin planeedil on omad geenid, mis annavad neile organismidele omased tunnused. Iga kord kui mõni organism paljuneb, siis paratamatult tekivad nende edasipäritavatesse geenidesse muudatused ehk mutatsioonid. See on osa looduslikust protsessist, mis lubab kõikidel liikidel siin maailmas areneda. Täpselt sama kehtib kõikide viiruste kohta – ka neil on omad geenid, mis iga paljunemise korral muutuvad.