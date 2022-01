Alaealiste vaktsineerimistõendite kehtivus Eestis pikeneb 15 kuule 

Kuna alaealistele ei ole COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosi seni näidustatud, pikendatakse esmase vaktsineerimiskuuri läbinud alaealiste vaktsineerimistõendi kehtivust Eestis 15 kuule. Tõendi kehtivuse pikendamine võimaldab alaealistel osaleda kontrollitud tegevustes ja saada vabastus reisijärgsest eneseisolatsioonist 15 kuu jooksul alates vaktsineerimiskuuri lõpust. Pikem kehtivusaeg on alaealiste tõendil ainult Eestis. Reisimisel tuleb lähtuda üldisest reeglist, et tõend kehtib üheksa kuud ning täiendavalt kontrollida sihtriigis kehtestatud riigipiiri ületuse järgseid reegleid.

Alaealised uut COVID vaktsineerimistõendit looma ei pea. Muudatuse jõustumisel näeb tõendi kontrollija infot tõendi kehtivuse pikenemise kohta kontrollirakenduses http://kontroll.digilugu.ee. Kevadel arendatakse ka lahendus, mis arvestab tõendi esitaja vanust ning kontrollirakendusse kuvatakse automaatselt vastus, kas tõend kehtib või mitte. Kuna laste tõendite kehtivust pikendatakse vaid Eestis, on oluline, et kontrollimisel kasutataks just Eesti kontrollirakendust, sest teistes kontrollirakendustes selliseid erisusi loodud pole. Tõendeid, mis pole EL digitaalsed COVID tõendid, kontrollitakse neile peale vaadates.