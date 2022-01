1328 uut nakatunut: pooled grippi haigestunutest on koolilapsed 

Alates 17. jaanuarist saavad kõik, kellel on koroonatestile saatekiri, samast proovist kolm tulemust: lisaks koroonaviirusele ka A- või B-gripi ning RS-viiruse tulemuse. Seetõttu on gripiviiruse tuvastamise võimekus suurenenud, teatas terviseamet. Laboratoorselt kinnitati möödunud nädalal 1328 A-gripiviirust, seega on kasv olnud viieteistkordne, mis kinnitab, et gripiviiruse levik on laialdane.