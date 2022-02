OMIKRON EI OLE OHUTU! Nendel inimestel on suurem tõenäosus põdeda koroonat raskelt ja sattuda haiglasse 

Koroonaviiruse omikronvariant levib suure hooga. Ennustatakse, et lähiajal kohtume sellega kõik ühel või teisel viisil. See on äratanud mõnes inimeses mõtteid, et äkki otsiks ise võimalust, kuidas nakatuda – saaks selle jamaga kiiresti ühele poole. Asjatundjad on siiski teist meelt ja peavad hulluseks plaani nakatada end tahtlikult koroonaviirusega.