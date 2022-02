Kõik toiduõlid ei olegi head: tervislikkus sõltub nendest näitajatest  

Samuti tuleks taime- ja seemneõlisid oma toidulauale valida töötlemisviisi ja suitsemispunkti järgi. Ühtlase selge välimusega ja hinnalt odavamad, aga ka toitaine poolest vaesemad, on rafineeritud õlid. Paremal juhul on need taimedest või seemnetest pressitud, aga osa on ka keemiliste lahuste abil ekstraheeritud. Keemiliselt eraldatud õlisid paljud terviseteadlikud tarbijad väldivad.