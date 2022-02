KAS TEAD NEID OLULISI NÄITAJAID? Südamearst Margus Viigimaa: „Mida varem probleemiga tegelema hakkame, seda rohkem saame võimalikku infarkti edasi lükata.“ 

Foto: Vida Press

Ehkki kolesteroolist on erakordselt oluline rääkida, rõhutab kardioloog Margus Viigimaa, et vere kolesteroolisisaldus pole ainuke näitaja, millele tähelepanu pöörata. „Kolesterool on endiselt võib-olla kõige olulisem südame-veresoonkonna haiguste riskitegur, aga sama olulised riskitegurid on ka näiteks suitsetamine ja kõrge vererõhk.“