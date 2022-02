Täna on vähi vastu võitlemise päev: vestlusringis jagavad kogemusi patsiendid, arstid ja teised spetsialistid 

„Küsisime oma patsientidelt ning patsiendinõukoja liikmetelt, mis on nende jaoks kõige olulisemad mured ja vastavalt saadud tagasisidele räägime vähiraviga kaasnevatest teemadest, millele on avalikkuses teenimatult vähe tähelepanu pööratud,“ ütles Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja dr Helis Pokker.

Foto: PERH

„Onkoloogina tean, kui keeruline on lisaks patsiendile lähedasel pereringil. Me kutsusime kogemusi jagama patsiendi lähedase ja nõu andma psühholoogi. Teine teema on seksuaalsus nii vähiravi ajal kui ka pärast seda, sel teemal arutleb kliiniline seksuoloog dr Imre Rammul. Sageli on vähiravi ajal raske leida motivatsiooni ennast liikuma sundida, aga tõenduspõhiste uuringute andmetel väheneb vähihaige suremuse risk, kui olla füüsiliselt veidigi aktiivne või teha kergemat jõutreeningut. Füsioterapeut Karin Kalvet näitab konkreetseid harjutusi ja toitumissoovitusi annab dr Hanna-Liis Lepp.“